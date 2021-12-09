Mehmet Özhaseki'den Kılıçdaroğlu'nun elektrik açıklamasına tepki

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Şanlıurfa'da yaptığı konuşmaya değinerek "Haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin" dedi.

Şanlıurfa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmasında "Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz" demişti.

"KEMAL BEY YİNE COŞUP DÖKTÜRMÜŞ"

Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, "Kemal Bey yine coşup döktürmüş" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"İYİCE REZİL OLUYORSUN"

"Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı bize verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz’ demiş. Demesine demiş ama Adana, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Mersin, Tekirdağ belediyelerinin CHP’de olduğunu galiba unutmuş. Sizin kuru sıkı atmalarınıza Milletimizin karnı tok. Kemal Bey, iyice rezil oluyorsunuz.

"CHP BELEDİYELERİNİN OLDUĞU ŞEHİRLERDE ÇİFTÇİYE ELEKTRİĞİ BEDAVA VERİN, HAYDİ GÖRELİM SENİ"

Kendisine asla görev vermeyecek olan Şanlıurfa’da bol keseden atmak kolay. Sözünüzün eri iseniz, haydi CHP belediyelerinin olduğu şehirlerde çiftçiye elektriği bedava verin. Haydi, görelim seni.