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    Mehmet Sevigen, CHP'den ihraç edildi

    CHP Yüksek Disiplin Kurulu, eski milletvekili Mehmet Sevigen'i partiden ihraç etti.
    • Haber Merkezi
    • 29.11.2021 - 16:07
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 16:22
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    Mehmet Sevigen, CHP'den ihraç edildi

    CHP'de toplanan Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), toplantının ardından kararlarını açıkladı.

    MEHMET SEVİGEN İHRAÇ EDİLDİ

    CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve Fethiye Belediye Başkanı Ali Karaca hakkındaki kararları erteleyen kurul, CHP eski milletvekili Mehmet Sevigen'i partiden ihraç etti.

    Mehmet Sevigen, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamalarıyla parti tüzüğünü ihlal ettiğini iddia etmişti.

    "KILIÇDAROĞLU İHRAÇ EDİLMELİ"

    Sevigen, “Disipline verilerek ihraç edilmeli. Açıkça FETÖ ve PKK’ya göz kırpıyor. Kılıçdaroğlu, CHP’nin önündeki en büyük engeldir. Kafasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı düşüncesi yok, koltuğunu korumaya çalışıyor. Kemal Bey’in kafası çok bulanık ve Atatürk Cumhuriyetinden öç almayı hedefliyor. Bu kadar yenilgiye rağmen Atatürk’ten fazla genel başkanlık yaptı.” demişti.

    Mehmet Sevigen, CHP den ihraç edildi #1

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