Mehmet Sevigen: Kemal bey döneminde bu kadar kıyım yoktu Eski CHP'li milletvekili Mehmet Sevigen, Kılıçdaroğlu'nu genel başkanlığı döneminde partili ihraçları ve görevden almalar nedeniyle en çok kendisinin eleştirdiğini, ancak o dönemde şimdiki kadar kıyım olmadığını söyledi.

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ensonhaber.com

CHP'de genel seçim hezimeti sonrası başlayan değişim rüzgarı, giderek daha da sancılı bir hal aldı.

Parti kurultayında sağ kolu Özgür Özel'e kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu'nun döneminde kendisine muhalefet edenlere yönelik ihraçlar ve çeşitli baskılamaların daha fazlası, Özgür Özel döneminde yapılır oldu. Kısacası gelen, gideni aratır oldu.

"Kemal bey döneminde bu kadar kıyım yoktu"

Tv100 yayınına konuk olan, Baykal'ın kurmaylarından Kılıçdaroğlu döneminde ihraç edilen milletvekillerinden eski devlet bakanı Mehmet Sevigen, bir gazetecinin Kılıçdaroğlu döneminde yapılan kıyımları örneklemesi üzerine Özgür Özel yönetimini şu sözlerle eleştirdi:

"Kemal Bey'i en çok ben eleştiririm bu konuda, ama bu kadar kıyım yoktu."