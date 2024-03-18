Mehmet Şimşek, Aydın'da ziyaretlerde bulundu Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'da çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyasıyla toplantı yaptı.

AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aydın'a geldi.

Şimşek burada çeşitli ziyaretlerde bulundu, iş dünyasıyla toplantı yaptı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat'ı ziyaret eden Bakan Şimşek, burada Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

İş dünyası temsilcileriyle buluştu

AK Parti Aydın İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Şimşek, daha sonra Aydın Ticaret Odası'nda iş dünyası temsilcileriyle buluştu.

Bakan Şimşek'in programlarında, AK Parti Aydın Milletvekili ve Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş, AK Parti Aydın Milletvekilleri Seda Sarıbaş ile Ömer Özmen de yer aldı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)