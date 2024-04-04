Mehmet Şimşek, memur zamlarının sandığa etki etmediğini söyledi MYK toplantısında seçim sonuçlarını yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonu düşürme gerekliliğine dikkat çekti.

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Türkiye yerel seçim sonuçlarını konuşuyor...

Gündemde ise emeklilerin tavrının seçime etkisi var...

AK Parti'de ise seçim muhasebesi yapılırken önemli bir MYK toplantısı yapıldı.

"Kibir abideleri partiden temizlenecek"

Türkiye gazetesinden Emrah Özcan'ın haberine göre toplantıda seçim sonuçları masaya yatırılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere, "Kibir abideleri partiden temizlenecek. Hatası olan hatasının bedelini ödeyecek. Kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak." dedi.

Toplantıda emeklilerin seçime etkisi ve memur zamları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de söz aldı.

"Memura zam verdik, yine kaybedildi"

Şimşek sorunun memur maaşı değil enflasyon olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: