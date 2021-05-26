Meksika’da 88 politikacı suikaste kurban gitti

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere sayılı günler kala, yılın başından bu yana 88 politikacı suikast sonucu yaşamını yitirdi.

Meksika'da 6 Haziran'daki yerel seçimlere 12 gün kaldı.

Yılın başından bu zamana kadar onlarca politikacıya suikast düzenlendiği bildirildi.

200 SUİKAST GİRİŞİMİ OLDU

Meksika’daki yerel seçimler öncesi bu güne kadar 200 suikast girişimi olduğu ve 88 politikacının bu suikastlarda hayatını kaybettiği ifade edildi.

Öldürülen politikacılardan 34’ünün yerel seçimlerde aday oldukları biliniyor. 34 kişiden 29’unun belediye başkanlığına, 5’inin ise eyalet meclis üyeliğine aday olduğunu açıklandı. Öldürülen 34 adayın ayrıca mevcut belediye yönetimlerine muhalif partilerden olduğuna dikkat çeken kuruluş, 7 adayın ise kadın olduğunu açıkladı.

HALK GÜVENLİ BİR SEÇİM ORTAMI İÇİN YETKİLİLERDEN YARDIM BEKLİYOR

Ülkede en son öldürülen politikacının 34 yaşındaki aday Alma Barragan olduğu ifade edilirken, Barragan’ın dün öğleden sonra seçim kampanyası yürütmek için halkın arasında dolaştığı sırada bir grup silahlı saldırgan tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Ülkedeki son suikast girişimi ise sabah saatlerinde Acapulco Belediye Başkan Adayı Jose Alberto Alonso Gutierrez’e düzenlenirken, Gutierrez saldırıdan sağ kurtuldu. Halk ise güvenli bir seçim ortamı oluşturulması konusunda yetkililerden yardım bekliyor.