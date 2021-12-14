Melih Gökçek, kullandığı zırhlı cipi ABB'ye iade etti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Mansur Yavaş ile arasında polemiğe neden olan belediyeye ait zırhlı aracı geri verdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski başkan Melih Gökçek arasındaki zırhlı cip polemiği sona erdi.

ABB Başkanı Yavaş'ın sık sık konuyu gündeme getirmesinin ardından Gökçek, sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile aracı teslim edeceğini duyurmuştu.

"YAVAŞ'IN ISRARLI YAYGARASI ÜZERİNE"

Gökçek, dün akşam Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar Valiliğin güvenliğim dolayısıyla bana Valilik kararıyla tahsis ettiği zırhlı aracı, Mansur Yavaş'ın ısrarlı yaygarası üzerine hakkım olduğu halde iade etmeye karar verdim." dedi.

ARAÇ BUGÜN İADE EDİLDİ

Gökçek, açıklamasının ardından bugün belediyeye ait zırhlı aracı Büyükşehir Belediyesi'ne iade etti. Teslim alınan araçta inceleme yapılacağı belirtildi.

"DETAYLI İNCELEMELER YAPILARAK BİLGİ VERİLECEK"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan Melih Gökçek'ten Belediyemize ait olan zırhlı araç teslim alınmıştır. Aracın son durumu hakkında detaylı incelemeler yapılıp sonucu kamuoyuyla paylaşılacaktır. Bununla birlikte, aracın zırhlanması ve sonrasında buna bağlı olarak meydana gelen motor arızası ile ilgili yapıldığı iddia edilen usulsüz işlemlere ilişkin Teftiş Kurulu Başkanlığınca gerçekleştirilen inceleme de yakın zamanda tamamlanarak kamuoyuyla paylaşılacaktır.





"DİĞER YERLERİ DE BİR AN ÖNCE İADE ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

Büyükşehir Belediyesi olarak, görevinden istifa ettirilerek kurumumuzdan ayrılan kişiden, eşinin yönetici olduğu vakfa, malum spor kulübü derneklerine ve aile dostu olduğu bilinen kişilere ücretsiz tahsis edilen veya uzun süreli kiralanan yerleri de bir an evvel iade etmesini bekliyoruz. Zira milletin mali olan bu taşınmazlar, kiralayan kişiler tarafından üçüncü şahıslara kiralanmakta olup, Belediyemizin elde etmesi gereken kazançların katbekat fazlası bu vakıf, kulüpler ve ailelere gitmektedir. Kurumumuz da bu konuda tüm hukuki süreçleri uygulamakta ve tıpkı zırhlı cip konusunda olduğu gibi ısrarla takip etmektedir."