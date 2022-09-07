Petrol
89.45
-3.64%
Euro
18.1399
0.49%
Dolar
18.2307
-0.02%
Altın
1.002
0.54%
Borsa
3403
0.00%
Bitcoin
347.801
-4.44%
BTXN Coin
4.83
-5.10%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 25 C
    Memuriyetten çıkartılan Tezcan Karakuş Candan: Sezer yargıdan döneceğini söyledi

    Memuriyetten çıkartılan Tezcan Karakuş Candan: Sezer yargıdan döneceğini söyledi

    Çankaya Belediyesi'ndeki memuriyet görevinden ihraç edilen Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan, kendisini Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 17:24
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 18:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    CHP eski Milletvekili Sinan Aygün’ün TOGO İkiz Kuleleri Davası’nda taraf olan Çankaya Belediyesi’nde çalışan Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan hakkında, “işe gitmeden maaş aldığı, haksız kazanç sağladığı” gerekçesiyle yaptığı şikayet üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından, “memurluktan atılması” için soruşturma başlatılmıştı.

    Soruşturma kapsamında Tezcan'ın, CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 7 yılda sadece 60 gün işe gittiği ortaya çıktı.

    İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nda (YDK) savunma yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, memuriyetten çıkarıldı.

    Ahmet Necdet Sezer, Candan'ı aradı

    Konuyla ilgili açıklama yapan Candan, kendisini 'Cumhurbaşkanım' dediği Ahmet Necdet Sezer'in aradığını söyledi.

    "Yargıdan döneceğini ifade etti"

    "Bugün, ülkenin Cumhurbaşkanı aradı, üzüntülerini iletti." diyen Candan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Tabii Recep Tayyip Erdoğan değildi. O, bizim ülkemizin Cumhurbaşkanı olamadı hiç. Ahmet Necdet Sezer aradı. Sezer, bana ‘geçmiş olsun’ dileklerini iletti ve yargıdan döneceğini ifade etti."

    Memuriyetten çıkartılan Tezcan Karakuş Candan: Sezer yargıdan döneceğini söyledi #1

    Memuriyetten çıkartılan Tezcan Karakuş Candan: Sezer yargıdan döneceğini söyledi #2


    İlginizi Çekebilir

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Btcrobo

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Liz Truss, Başbakanlık Ofisi önünde ilk konuşmasını yaptı
    Dünya

    Liz Truss, Başbakanlık Ofisi önünde ilk konuşmasını yaptı

    Hatay'da sahte alkol kullanımı ölüme neden oldu
    3. Sayfa

    Hatay'da sahte alkol kullanımı ölüme neden oldu

    Görüş Bildir