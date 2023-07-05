Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i makamında ziyaret etti.

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Tarihi 2023 seçimleri geride kaldı.

Hükümet çalışmalarına başlarken muhalefetteki kaos sürüyor.

Bu kaos arasında Ankara'da sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde İyi Parti kurultayında yeniden genel başkan seçilen Meral Akşener, İyi Parti genel Merkezi'nde Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu kabul etti.

28 Mayıs ağır seçim mağlubiyetinden sonra iki lider arasında gerçekleşen ilk görüşme oldu.

"Size hayatta başarılar"

Parti kongresinde Millet İttifakı için Akşener, "Biz çalışmamışız, onun için seçim kaybedilmiş. İnsafınız kurusun, anlıyorum korktunuz. Neymiş İstanbul HDP sayesinde kazanılmış. Haydi o zaman bundan sonra size hayatta başarılar." ifadeleri kullanmış ve bu ifadeler ittifaktan ayrılık olarak değerlendirilmişti.

Bina çıkışına kadar geçirdi

Akşener'e, Davutoğlu görüşmesinde Kürşad Zorlu, Oktay Vural ve Ayfer Yılmaz eşlik etti.

Görüşmenin ardından Akşener, Davutoğlu'nu kapıya kadar uğurladı.