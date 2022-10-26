AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, İyi Parti grup toplantısında rozetini Meral Akşener taktı.

AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

Fakıbaba, bugün TBMM'de İyi Parti grup toplantısına katıldı.

Rozetini Akşener taktı

Toplantının başında Meral Akşener, Fakıbaba'ya parti rozeti taktı.

Rozet takıldıktan sonra Fakıbaba, salona hitap etti.

"Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum"

Fakıbaba konuşmasına, "Böylesine coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı ViDEO