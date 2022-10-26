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    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı

    AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'ya, İyi Parti grup toplantısında rozetini Meral Akşener taktı.
    • 26.10.2022 - 10:54
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 11:16
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    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı

    AK Parti'den istifa eden Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, İyi Parti'ye katılacağını açıklamıştı.

    Fakıbaba, bugün TBMM'de İyi Parti grup toplantısına katıldı.

    Rozetini Akşener taktı

    Toplantının başında Meral Akşener, Fakıbaba'ya parti rozeti taktı.

    Rozet takıldıktan sonra Fakıbaba, salona hitap etti.

    "Aranızda olmaktan mutluluk duyuyorum"

    Fakıbaba konuşmasına, "Böylesine coşkulu, heyecanlı, davası vatan ve millet sevdası olan sizlerle beraber olmaktan ve aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum." dedi.

    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba'ya rozetini taktı ViDEO

    Meral Akşener, Ahmet Eşref Fakıbaba ya rozetini taktı #1


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