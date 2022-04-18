Meral Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya geldi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla iftar yaptı.

Siyasilerin iftar programları devam ediyor.

Bu kapsamda, İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı'na katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdi

DHA'nın haberine göre, kadın muhtarlarla bir araya gelen Akşener, şikayetleri dinledi ve önerilerde bulundu. Akşener, muhtarlara yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştiride bulundu.













