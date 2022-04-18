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    Meral Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya geldi

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla iftar yaptı.
    • 18.04.2022 - 23:33
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    Meral Akşener, Ankara'da kadın muhtarlarla bir araya geldi

    Siyasilerin iftar programları devam ediyor.

    Bu kapsamda, İyi Parti lideri Meral Akşener Ankara'da bir otelde düzenlenen 'Ankara Kadın Muhtarlar İftar Programı'na katıldı.

    Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini eleştirdi

    DHA'nın haberine göre, kadın muhtarlarla bir araya gelen Akşener, şikayetleri dinledi ve önerilerde bulundu. Akşener, muhtarlara yaptığı konuşmasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine yönelik eleştiride bulundu.

    Meral Akşener, Ankara da kadın muhtarlarla bir araya geldi #1

    Meral Akşener, Ankara da kadın muhtarlarla bir araya geldi #2

    Meral Akşener, Ankara da kadın muhtarlarla bir araya geldi #3

    Meral Akşener, Ankara da kadın muhtarlarla bir araya geldi #4


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