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    Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi

    Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi

    Bir araya geldiği belediye başkanlarının kendisini cumhurbaşkanı olarak görmek istemeleri üzerine İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başbakan adaylığından geri dönüş olmadığını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 20.06.2022 - 14:16
    • Güncelleme : 20.06.2022 - 14:19
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    Siyasette gündem, erken seçim ve muhalefetin cumhurbaşkanı adayı...

    Muhalefette adaylık için ismi en çok geçen liderlerden biri ise İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener.

    Parti ve kamuoyunda adaylık için adı ilk sıralarda geçmesine karşılık Akşener, uzun süre önce kendisinin cumhurbaşkanlığına değil başbakanlığa aday olduğunu söylemişti.

    Başbakanlık iddiası tartışma konusu

    Akşener'in bu iddiası son dönemde tartışma konusu oldu.

    Meral Akşener, İyi Partili belediye başkanları ile bugün partisinin genel merkezinde buluştu.

    Konu burada da gündeme geldi.

    "Bizim adayımız sensin"

    Toplantıya katılan belediye başkanları Akşener'e, kendisini cumhurbaşkanı adayı olarak görüklerini söyledi. Başkanlar, Anadolu'daki seçmende de bu yönde bir talep olduğunu dile getirdi.

    Ancak Akşener, bu sözlere karşı kararında ısrar etti.

    Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi #1

    "Başbakanlık kararımdan dönmek olmaz"

    Geri dönülmez bir karar verdiğini söyleyen İyi Parti Lideri, "Ben açıklamamı yaptım, başbakanlığa aday olduğumu söyledim. Bunu söyledik, bundan geri dönüş olmaz." dedi.

    Akşener, toplantıda ayrıca seçimlerde birinci parti olma iddiasını da tekrarladı.

    Bu sözün boşuna söylenmediğini, hedefin belli bir strateji ve plan çerçevesinde dile getirildiğini ve hedefe de ulaşılacağını söyledi.

    Meral Akşener, başbakanlık adaylığını yineledi #2


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