İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye'nin sorunlarını çözmeye talip olduğunu belirterek "Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM grup toplantısına katıldı.

Akşener burada yaptığı konuşmasa iktidara yüklenirken polis memurları üzerinden kamu çalışanlarının sorunlarına değindi.

"EMEĞİNİZİN KARŞILIĞINI ALMAK İSTEDİĞİNİZİ BİLİYORUZ"

Polislerin çalışma şartlarından şikayet eden Akşener, "Hakkettiğiniz koşullarda çalışmak istiyorsunuz biliyoruz. Emeğinizin karşılığını almak istiyorsunuz farkındayız. Ama AK Parti iktidarı sizi, kendilerine ses çıkaran milletin karşısına bir sopa konumuna indirgemek istiyor. Sizi kendi iktidarının önüne bir kalkan yapmak istiyor. Üstelik en temel haklarınızı da sizlere bir lütufmuş gibi sunuyor." dedi.

Meral Akşener 'başbakanlık' söylemini yineledi VİDEO

"MÜSTAKBEL BAŞBAKANINIZ OLARAK SÖZ VERİYORUM"

Sorunları dile getiren Akşener, bu sorunları çözmek için söz verirken daha önce de sık sık belirttiği 'başbakanlık' söylemini tekrarladı.

Akşener, "Ben bu kürsüden sizlere devletimizdeki yerinizi ve öneminizi bilen biri olarak, eski bir bakanınız olarak, İyi Parti Genel Başkanı ve Allah nasip eder milletimiz de takdir ederse Türkiye'nin müstakbel başbakanı olarak söz veriyorum.

Buna asla izin vermeyeceğiz. Kahraman Türk polisinin değeri sadece şehit olduğunda bulan bu köhnemiş zihniyeti değiştireceğiz. Çok az kaldı. Sizin için 3600 ek göstergeyi çıkarmak da bize nasip olacak." diye konuştu.