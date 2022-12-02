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    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım

    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım

    Millet İttifakı'nda adaylık tartışmaları sürerken canlı yayında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimiz beni cumhurbaşkanı adayı etmek için kurulmadı. Ben aday olmayacağım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 22:33
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 22:56
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    Millet İttifakı'nda 2023 seçimleri için cumhurbaşkanı adayı arayışları sürüyor.

    6'lı masa, aylardır toplanıp dağılmasına rağmen, seçime de sayılı günler kala aralarında mutabık kalabilmiş değiller.

    Habertürk ekranlarında "Olaylar ve Görüşler" programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmayacağını bir kez daha yineledi.

    "Bunun adı feragattır"

    "Bir kere 6'lı masadaki her bir şahsın genel başkan olarak aday olma hakkı var, imkanı var." diyen Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmaktan vazgeçmesinin bir "feragat" olduğunu belirtti.

    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım - Video

    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım #1

    "Ben aday olmayacağım"

    "Hala acaba aday olur mu Meral Akşener diye konuşuluyor" diyen sunucu Serap Belet'e Akşener, "Hayır ben aday olmayacağım" ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım #2

    "Partimiz ben cumhurbaşkanı adayı olayım diye kurulmadı"

    Meral Akşener, "Bizim partimiz beni cumhurbaşkanı adayı yapmak için kurulmadı. Türkiye'de demokrasi için engelleri yıka yıka, takur tukur bir gürültüyle, canımız yana yana, elimiz ağzımız burnumuz kanaya kanaya biz bir parti kurduk." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener: Ben aday olmayacağım #3


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