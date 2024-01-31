6'lı masa dağıldıktan sonra büyüyen muhalefetteki kavga, yerel seçimlere 2 ay kala ayyuka çıktı.
Aylar önce ittifak arayışlarıyla görüşmelerini sürdüren liderler, kürsüden sert sözlerle birbirlerini hedef almaya başladı.
Bu kapsamda Meral Akşener, TBMM'deki grup toplantısında CHP'lilerin İyi Parti'ye referandum ve seçim dönemlerinde maddi yardım iddialarına sert tepki gösterdi.
"CHP belediyeleri İyi Parti’ye 1 lira 1 kuruş verilmiş midir?"
Akşener, bu iftiranın kaldıramayacağı büyüklükte olduğunu söylerken, şöyle konuştu:
"Sayın Özgür Özel, Eskişehir'de çok ilginç bir konuşma yaptı. Bizimle ilgili imanın ötesine geçen AK parti ile tuhaf bazı alışverişlerimiz olduğunu ifade eden bir konuşma yaptı. Bana göre çok ağır bir iftira...
Buradan Sayın Özel'e sesleniyorum. Bunun cevabını vermek zorundasınız muhterem. Siz bilmeyebilirsiniz 2017'de biz hayır oyu kullanmak üzere kampanya yaptık. Partimiz yok. Şimdi eski Kemal Kılıçdaroğlu'na gidin sorun.
"Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorunda Bunun peşini bırakmayacağım"
Meral Akşener ve arkadaşlarına CHP 1 lira yapmış mı? Biliyorum ki cevabı hayır!
Sonra partimizi kurduk. O dönemde Kılıçdaroğlu CHP ve emrindeki belediyeler eliyle bir yardım yapmış mı?
Sayın Kılıçdaroğlu buna cevap vermek zorundasınız ,bunun peşini bırakmayacağım. Biz sürünürken en fazla aldığımız yardım parasını ödediğimiz belediyelerin salonlarıdır.
2018'de beraber yol yürüdük. Henüz seçime girmemişiz, devletin para yardımı yok. Sayın Özel, sorun genel başkanınıza. Siz o dönem grup başkanvekiliydiniz belki bilmezsiniz. 2018'de
CHP ve belediyelerinden İyi Parti’ye 1 lira 1 kuruş verilmiş midir? Bunun cevabını vereceksiniz. Bunu ben kaldıramam. Kendi imkanlarımızla sürünerek milletimize ulaşmaya çalıştık biz propaganda yaptık." ifadelerini kullandı.
"Herkes haddini bilecek"
Akşener sözlerine şöyle devam etti:
2019’da büyükşehirler kazanıldı. Sayın İmamoğlu, Sayın Yavaş, ben sizi herhangi bir işle ilgili sizi aradım mı? Sayın Kılıçdaroğlu ben sizden bir talepten bulundum mu? Sizden istemedik, size kazandırdık.
İyi Partimizi bedavacı bir hayat yaşadığına dair bize resmen düşman olanlar dahi bunu söyleyemediler. Bu işin peşini bırakmayacağım. Herkes haddini bilecek.
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