Petrol
86.92
-0.06%
Euro
19.6097
1.09%
Dolar
18.6341
0.01%
Altın
1.079
1.84%
Borsa
5046
1.38%
Bitcoin
321.631
-0.38%
BTXN Coin
5.59
2.56%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Hafif yağmur 13 C
    Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacak

    Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacak

    İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, sığınmacı probleminin taşınamaz bir yük haline geldiğini belirterek, "Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’de görüşme yapmasını planlıyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 22:21
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 22:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İYİ Parti Sözcüsü Prof.Dr. Kürşad Zorlu resmi Twitter hesabından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, 5 Ocak 2020 tarihinde Meclis'te yaptığı, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşmeye hazırım" söylemine atıfta bulunarak açıklamalarda bulundu.

    "Suriye meşru yönetimi ile gerçekçi, makul ve dengeli bir ilişki kurulması hayatidir"

    Zorlu, "Sığınmacı probleminin taşınamaz bir yük haline gelmesi ve Suriye’nin kuzeyindeki terör yapılanmasının ortadan kaldırılması bakımından Suriye meşru yönetimi ile gerçekçi, makul ve dengeli bir ilişki kurulması hayatidir. Genel Başkanımız 5 Ocak 2020’de bu yönde bir çağrı yapmıştı." ifadelerini kullandı.

    Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye ye heyet yollayacak #1

    "Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’ye giderek söz konusu görüşmeleri yapmasını planlıyoruz"

    Zorlu, Akşener’in Beşar Esad ile görüşme talebiyle Dışişleri Bakanlığı’na yazı vereceğini açıklayarak, "Milletimiz sığınmacı sorununun kesin olarak çözülmesini beklemektedir. Bu çerçevede bu kez Genel Başkanımızın belirleyeceği bir heyetin Suriye’ye giderek söz konusu görüşmeleri yapmasını planlıyoruz. Bu plan ve isteğimizi Dışişleri Bakanlığına resmî olarak bildirme kararı aldık." dedi.

    "Adımlar şeffaf ve etkili şekilde hayata geçirilme imkanına kavuşacaktır"

    Zorlu sözlerini, "Bakanlığın bu yönde süreç ve tedbirleri oluşturması durumunda milletimizin ivedilikle beklediği adımlar şeffaf ve etkili şekilde hayata geçirilme imkanına kavuşacaktır. Her koşulda hazırlıklarımızı yapmakta olduğumuzu ve görüşme kararlılığımızı kamuoyumuza saygıyla sunarız!" ifadeleriyle bitirdi.

    Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye'ye heyet yollayacak VİDEO


    Meral Akşener Esad ile görüşmeleri için Suriye ye heyet yollayacak #2


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi
    Teknoloji

    Sizi geçmişe götürecek 10 eski otomobil haberi

    Şeyma Subaşı evlilik tarihini açıkladı
    Magazin

    Şeyma Subaşı evlilik tarihini açıkladı

    Görüş Bildir