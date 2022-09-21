Ankara'da esnaf ziyareti yapan İyi Parti lideri Meral Akşener, 'İyi Partililerin CHP'li belediyelerden ihale aldı' iddialarıyla ilgili sorulara yanıt vermedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Çankaya ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yukarı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Aşkabat Caddesi'nde bando takımı eşliğinde karşılandı.

İyi Partililerin CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı iddiası soruldu

Akşener'e bir bijuteri dükkanında, İyi Partililerin CHP'li belediyelerden ihaleler aldığı iddialarıyla ilgili soru soruldu.

Akşener, soruları yanıtlamayacağını belirtti.

Gülerek karşılık verdi

Akşener, bir vatandaşın, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefeti hedef alarak 'seçimleri kazanma şansları yok, rakip de yok' sözlerine ne diyeceksiniz" sorusuna gülerek karşılık verdi.

DHA'nın haberine göre Akşener, esnafın sorunlarını dinleyerek onlarla sohbet etti.

Meral Akşener, esnafın 'CHP'li belediyelerden ihale' iddialarına sessiz kaldı VİDEO

















