Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere "Paralarını ödemeyeceğiz" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söke söke alırlar" yanıtına bir tepki de Meral Akşener'den geldi.

Muğla'nın Milas ilçesinde esnaf ziyareti yapan İyi Parti Lideri Meral Akşener, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanal İstanbul ile ilgili soruya yanıt veren Akşener, şu sözlerle yanıt verdi:

"Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanı’nın bu Kanal İstanbul’la ilgili olarak hem bizim, hem CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu’nun ısrarla, o ihaleye girecek olan şirketlere dair söylediğimiz sözler üzerine; ‘sakın ola ki, bu sistemin içinde yer almayın paranızı ödemeyeceğiz’ diye söylediğimiz sözlere cevap verdi.

"SAYIN ERDOĞAN, MİLLETİ TEHDİT ETTİ 'SÖKE SÖKE ALIRLAR'"

Sayın Erdoğan anlaşılıyor ki gelecek ilk seçimde iktidar olamayacaklarını, seçimi kazanamayacaklarını anlamış. Sayın Erdoğan; milleti tehdit etti, ‘söke söke alırlar.’ Sayın Erdoğan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ve milletinin Cumhurbaşkanı mıdır, yoksa tahkim üzerinden Batılı ülkelerin ya da Çin gibi ülkelerin savunucusu mudur, onların avukatı mıdır, anlaşılamamıştır.

Meral Akşener: İktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz VİDEO

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"BİZ İKTİDAR OLACAĞIZ VE KESİNLİKLE O PARALARI ÖDEMEYECEĞİZ"

Her şey milletin gözü önünde cereyan ediyor. Ben buradan kendi partim adına tekrar söyleyeyim, yerli yabancı tüm şirketlere sesleniyorum. Bu ihalenin içinde yer alanlar, kesinlikle biz ilk seçimde iktidar olacağız ve kesinlikle o paraları ödemeyeceğiz, şimdiden bilin. Sayın Erdoğan da bunu kabul etmiş görünüyor."

KILIÇDAROĞLU 'PARALARINI ÖDEMEYECEĞİZ' DEMİŞTİ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olduğu takdirde Kanal İstanbul ihalesine girecek şirketlere yönelik "Paralarını ödemeyeceğiz" demişti.

Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan da "Söke söke alırlar" yanıtında bulunmuştu.