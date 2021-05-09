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    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Lideri Meral Akşener, iftar yemeğinde buluştu.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2021 - 23:30
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 08:37
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu iftarda, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ağırladı.

    Kılıçdaroğlu, kapıda karşıladığı Akşener'e iftar sofrasına kadar eşlik etti.

    AKŞENER: TEŞEKKÜR EDİYORUM

    Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu akşam iftarımızı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte yaptık. Gösterdikleri misafirperverlik için kendilerine teşekkür ediyorum." notunu düştü.

    SAMİMİ ANLAR FOTOĞRAFLARA YANSIDI

    İftarda, Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında geçen samimi anlar ise fotoğraflara yansıdı.

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi #1

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi #2

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi #3

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi #4

    Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu iftarda bir araya geldi #5

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