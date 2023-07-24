Meral Akşener ile Mansur Yavaş arasında sürpriz görüşme İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir araya gelirken görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

ensonhaber.com

Kazanacaklarına kesin gözüyle baktıkları seçimde aldıkları ağır yenilgiden sonra kaosa sürüklenen muhalefette krizler devam ediyor.

CHP'de değişim sesleri yükselirken İYİ Parti'de ise değişim talepleri kurultaya tek aday olarak Meral Akşener'in girmesiyle kısa sürdü.

'Parti ve Millet İttifakı ile hesaplaşma günü' dediği kurultayda verdiği mesajla ittifaktan ayrılacağı yorumları yapılan Akşener, yakın zamanda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

Akşener ile Yavaş görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, son olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile partisinin genel merkezinde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin içeriğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale

Seçimden önceki aylarda İYİ Partili Bedri Yaşar'ın Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 107 milyon liralık ihale aldığı ortaya çıkmış, bir diğer partili isim Ahat Andican ise bu durumu, "Ben olsam milletvekili olarak herhangi bir belediyeden veya kamudan ihale almam. Etik açısından almam" sözleriyle sert bir şekilde eleştirmişti.

Andican'a yanıt veren Yaşar, şahsi alınan bir şeyin olmadığını belirterek, "Milletvekili olarak zaten bu işleri takip etmiyorum. Şirketten ayrılmışız, şirket ticari hayatına devam ediyor. Yani benim olup olmamamla bir alakası yok. 400 kişi olan bir şirket… Ben milletvekiliyim diye faaliyetlerine ara verecek halim yok" ifadelerini kullanmıştı.