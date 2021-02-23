2015 yılında kendisine, eşini aldattığına dair iftira atıldığını söyleyen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, o dönem kendisinin susmadığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Akşener, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in 'onurlu kadın' ifadelerini eleştirdi.

Akşener, "Bugünlerde AK Parti'nin üst düzey kadroları, milletimize tepeden bakan o çirkin tavırlarını, insanımızı sürekli kutuplaştıran o kirli zihniyetlerini, teker teker dışa vurmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"ONURLU KADIN TARİFİ YAPTI"

Akşener, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik olarak, "Bir AK Parti milletvekili, üstelik de kadın bir milletvekili, çıktı AK Parti'ye göre onurlu kadının tarifini yaptı. Tacize, tecavüze, utanmazlığa maruz kalan kadınlar için, utanmadan, 'Onurlu kadın bir sene beklemez, ertesi gün şikayet eder' dedi. Yani bu arkadaş diyor ki; 'Tacize, tecavüze uğrayan kadın susuyorsa, susmak zorunda kalıyorsa, onursuzdur', 'Aradan zaman geçtikten sonra konuşuyorsa, yine onursuzdur'. Milletin vekili olduğunu iddia eden bir insanın sözlerine bakar mısınız?" dedi.

Meral Akşener, İyi Parti grup toplantısında konuştu ViDEO

"KADINLARIN YAŞADIĞI TRAVMA NE KADAR AĞIRSA, ORTAYA ÇIKMASI DA O KADAR ZORDUR"

Bunun ibretlik olduğunu kaydeden Akşener, "Bu arkadaşların siyaset anlayışında makbul olan liyakat değil, cehalet olduğundan, özellikle, bilmedikleri, anlamadıkları konularda, üst perdeden konuşmayı marifet sayıyorlar. Doğrusunu anlatmak da mecburen bizlere düşüyor. Bu arkadaşların, bilimle pek ilgileri olmadığını biliyoruz ama psikologlar, araştırmacılar diyor ki; 'Kadınların yaşadığı travma ne kadar ağırsa, ortaya çıkması da o kadar zordur', 'Toplum baskısı ne kadar ağırsa, bu konuları konuşmak da o kadar zordur.'" dedi.

ALDATMA İFTİRASINI AKTARDI

Bir televizyon kanalında 7 Haziran 2015'te kendisine "eşini aldattığına" dair imalı bir iftira atıldığını anlatan Akşener, şöyle devam etti:

"Buna ben susmadım, çok sert bir tavır, tutum aldım, anında konuştum. Bu kadın milletvekilinin 'Niye zamanında konuşmuyorlar' dediğini söylüyorum. Bana göre gök kubbeyi aşağıya indirmeye çalıştım. Sonra dördüncü gün Sayın Erdoğan beni aradı. Bu arada herkes sustu, içerden bilgi bu, şuradan bilgi. O zaman neyi gördüm biliyor musunuz; Arkadaşlarımız çok üzüldüler ama kadındır, rencide olur mu diye sustular. Benim arkadaşlarım öyle sustu ama diğerleri ise ya doğruysa diye sustu.





Sonra dördüncü gün Sayın Erdoğan, beni aradı. Uzunca bir telefon konuşması yaptık. Ondan sonra AK Parti'nin içinden insanlar beni aradılar. Fakat Sayın Erdoğan'ın aramasıyla beraber o defteri kapatmamı beklemiş bu hanımefendiler, AK Parti bünyesinden bahsediyorum.

Bunların yazar, çizer takımının tamamı, 'Bu Meral Akşener de ne yapmak istiyor. Bu kadar yeter, Cumhurbaşkanı aradı. Bu kadın ne yapmak istiyor? Yeter, sen bir kadınsın, sus' dediler ve yazdılar. Şimdi kalkıp da tecavüze, tacize uğrayan bir kadının veya çocuğu tecavüze veya tacize uğrayan bir annenin hemen konuşmamasını onursuzluk olarak nitelendiriyorsanız aynaya bakın muhteremler."





"SUSMADIĞIN ZAMAN ÇİRKEFLİKLE SUÇLANIYORSUN"

Herkesin bu açıklıkta konuşamadığını dile getiren Akşener, "Mesela şöyle olmuştu. 'Çocuğun, oğlun var cinayet işlemesin. Kocan var şunu yapmasın. Abin var böyle olmasın. Uzatma büyütme Meral' bu da dendi bana. Aileler bile devreye giriyor. Dostlar, arkadaşlar devreye giriyor. Herkes bir sağduyu timsali olarak o kadına 'sus' diyor. Susmadığın zaman da çirkeflikle suçlanıyorsun." dedi.

METOO HAREKETİ'NE DİKKAT ÇEKTİ

Bütün dünyada, kadınlara cesaret aşılayan bir "meToo" hareketi olduğuna işaret eden Akşener, "meToo" hareketinin, toplumun baskısından korkan, binlerce taciz mağduru kadına cesaret verdiğini söyledi.

"BİZLERİN GÖREVİ, TRAVMA YAŞATMAK DEĞİLDİR"

Bu hareketin, 10 yıldır, 20 yıldır saklanan taciz olaylarının ortaya çıkmasına vesile olduğunu anlatan Akşener, "Ama tüm bunlar, torunu yaşındaki bir kadın siyasetçiye, sırf kendinden değil diye, 'vitrin süsü' diyebilen bir genel başkan ve onun meclis grup başkanvekilinin umurunda bile değil. Ne kadar acı değil mi? Oysa bizlerin görevi, kadınları, uğradıkları felaketlere karşı cesaretlendirmektir. Haklarını aramaları için cesaretlendirmektir. Şikayet edeni onursuz ilan ederek, bir travma daha yaşatmak değildir. Vicdan bunu gerektirir. Ahlak bunu gerektirir. Ve aynı zamanda onurlu siyaset bunu gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.