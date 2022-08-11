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    Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim

    Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kadınlardan imam olmadığını ve bu yüzden de cumhurbaşkanı adayı olmayacağını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 11.08.2022 - 18:17
    • Güncelleme : 11.08.2022 - 18:57
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    2023 seçimlerine 1 yıldan daha az bir süre kalmasıyla cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları için muhalefette sular ısınıyor...

    Muhalefet liderleri bu kapsamda ziyaret ettikleri her yerde aynı soru ile muhatap oluyor.

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, de o liderlerden biri.

    Akşener ziyeretleri kapsamında Nevşehir'de yaptığı esnafla bir araya geldi.

    Girdiği iş yerinden birinde iş yeri sahibi Yılmaz Balcı ile sohbet eden Akşener'e cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı soruldu.

    "Kadından imam olmaz, aday değilim"

    Akşener daha önce birçok kez aday olmayacağını söylede de bu kez cevabına gerekçesini de ekledi.

    Akşener kadınların imam olamayacağını ve bu yüzden aday olmayacağını söyedi.

    Akşener, "Ben cumhurbaşkanı adayı değilim. Kadından imam olmaz. Cumhurbaşkanı aynı zamanda imamlık yapmak durumunda olduğu için ben aday değilim” dedi.

    Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim VİDEO

    Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim #1

    Meral Akşener: Kadından imam olmaz, aday değilim #2


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