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    Meral Akşener: Kanal İstanbul durdurulmalı

    Meral Akşener: Kanal İstanbul durdurulmalı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili açıklamalarda bulunurken, konuyu Kanal İstanbul projesine bağladı.
    • Haber Merkezi
    • 24.02.2022 - 23:43
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    Rusya ile Ukrayna arasında, ayrılıkçı Donbas bölgesi ve Ukrayna'nın NATO'ya alınma girişimleri üzerinden büyüyen kriz, Rus ordusunun Ukrayna'ı işgaliyle savaşa dönüştü.

    Dünya kamuoyunun ezici çoğunluğu, Rus işgaline karşı tavır alırken, Türkiye'den de tepkiler geldi.

    AKŞENER: "KANAL İSTANBUL DURDURULMALI"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini kınarken, Türkiye'nin Rusya ile ilşkilerini yeniden gözden geçirmesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

    "Türkiye, Rusya ile kurduğu asimetrik ilişki modelinden sıyrılmalı, kendisini kırılgan hale getiren S400'lerden acilen kurtulmalı, Akkuyu nükleer santralini derhal millileştirmeli, bölgesel istikrara risk oluşturabilecek Kanal İstanbul projesini durdurmalıdır."

    Meral Akşener: Kanal İstanbul durdurulmalı #1


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