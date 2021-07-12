İyi Parti Lideri Meral Akşener, Tunceli ziyaretinde CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusu hakkında "Elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, programları kapsamında Tunceli’ye geçti. İlk olarak Pertek ilçesini ziyaret eden ve esnaflarla bir araya gelen Akşener, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda sorulan soru cevapladı.

"ADAYLIĞI KONUSU ELBETTE HAKKIDIR"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Birincisi Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusu elbette hakkıdır, elbette saygı duyulması gereken bir durum. Ben CHP’nin Genel Başkanı’nın Cumhurbaşkanlığı adaylığına dair böyle bir tutumunun olmasını saygıyla karşılarım.

"YORUM YAPMAMIZ SON DERECE AYIP OLUR"

Burada bir başka partinin genel başkanı olarak söz söyleme hakkını kendimde bulmam. Dolayısıyla o konuda bir yorum yapmamız son derece ayıp olur."

Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı hakkında konuştu VİDEO

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"TÜRKİYE'DE CUMHURBAŞKANLIĞI ADAYLIĞI KESİN OLAN BİR KİŞİ VAR"

Kendisiyle alakalı konuşabileceğini dile getiren Akşener, “Türkiye’de cumhurbaşkanlığı adaylığı kesin olan bir kişi var. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan. Aday ilan eden kimdir. Bahçeli. Şimdi bir şey yapılıyor, düzenli olarak Millet İttifakı'nın adayı kimdir konusu çok merak ediliyor. Siz basın mensupları da haklı olarak çok merak ediyorsunuz. O kadar basit bir şey ki, bu. Millet İttifakı kaç kişiden oluşuyor, İki kişiden. Biz 31 Mart’ta CHP ve İyi Parti ittifak yaptık bunun neticesinde biz İstanbul, Ankara, Antalya ve Adana’yı kazandık. Bu belediye başkanları kimindi. Elbette CHP’nin belediye başkan adaylarıdır. Millet İttifakı'nı kurduğumuz için aynı zamanda Millet İttifakı'nın da adaylarıdır. Tekrar söylüyorum CHP’nin aday gösterdiği bizim de destek gösterdiğimiz kişilerdir. Çok ilginç bir biçimde iki belediye bakanımızın anket şirketleri tarafından düzenli olarak onların isimlerinin sorgulandığını gördük. Sayın Kılıçdaroğlu ve benim de o arada sorulduğumuzu gördük. Bütün bu resmin içinde hepinize çok merak ettiğiniz için ben çıktım bir şey söyledim dedim ki, biz bu ucube sistemden Sayın Erdoğan meselesi değil, bu partili cumhurbaşkanlığı sandalyesine kim oturursa otursun aynı bu gelinen nokta gibi olur.” diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ORTADAN KALDIRMANIN YOLU CUMHURBAŞKANLIĞINI KAZANMAKTIR"

Partili cumhurbaşkanlığı sistemine karşı olduklarını dile getiren Akşener, “İttifakımız da bu yöndendir. Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini ortadan kaldırmanın yolu Cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. O nedenle iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişin yolu cumhurbaşkanlığını kazanmaktır. Bunun yolunda Türkiye’nin önünü tıkayacak bir şahıs olmayacağım dedim. Biz 24 Haziran’da CHP, İyi Parti, Saadet Partisi ve Demokrat Parti olarak gittik ama 31 Mart’a sadece CHP ve İyi Parti olarak gittik. Millet İttifakı nasıl olacak, biliyor muyuz, hayır. Kimler dahil olacak, biliyor muyuz, hayır. Sadece bilinen iki parti var 31 Mart’ı başarmışız. 31 Mart önemli bir projedir. İstanbul ve Ankara’nın alınamaz denilen iki şehrin alındığı bir projedir. Şimdi ne var, Millet İttifakı kaç partiden oluşacak, onu biliyor muyuz. Ben İyi Parti Genel Başkanı olarak bilmiyorum. Bu telaşı anlayabilmiş değilim ben. Biz Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin Genel Başkanları aday mıdır değil midir ben bilmiyorum, sonra Belediye Başkanlarımız aday olacak mı bilmiyoruz.” şeklinde konmuştu.