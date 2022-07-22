Ordu'da konuşma yapan Meral Akşener'e kalabalık içinden bir kişi itiraz etti. Akşener o itiraz sahibiyle dalga geçerken diğer partililer de talihsiz adamı darbetti.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkiye turuna devam ediyor.

Akşener bu kapsamda çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi.

Sırasıyla Aybastı, Kabataş ve Korgan ilçelerinde vatandaşlarla bir araya gelen İyi Parti Lideri Akşener, esnafı da ziyaret ederek sorun ve talepleri dinlendi.

Akşener burada halka hitap etti.

Akşener'e itiraz ortalığı karıştırdı

Akşener'in konuşması sırasında ise kalabalık içinden bir kişi, Akşener'e itiraz ederek 6'lı masayı eleştirdi.

Bu eleştirinin üzerine kalabalık bir anda kaynadı. İtirazı dillendiren adam, kalabalık içinde itilip kakılmaya başlandı.

Akşener, kalabalığı sakinleştirmek yerine söz konusu itirazı yapan vatandaşla dalga geçti.

Meral Akşener konuşmasına itiraz eden vatandaşla dalga geçti VİDEO

"Sana saygı duyuyorum"

Akşener şöyle konuştu:

"Yapmayın arkadaşlar herkes bildiğini söyleyecek. Kardeşim sen de öyle düşünüyorsun saygı duyuyorum sana da. Arkadaşlar yapmayın herkes fikrini söyleyecek. Arkadaş 6'lı masadan bir şey çıkmayacağını söylüyor ben de saygı duyuyorum.





"Danışmanlara maaşlarını helal ediyor demek ki"

Beş maaşlı danışmanların maaşlarını helal ediyor yani arkadaşlarımız ne yapalım. Zorla biz şimdi şey mi diyeceğiz.

"Saygı duyacağız niye kızıyorsunuz?"



Diyor ki benim çocuğum işsiz ama helal olsun danışmanlar 11 maaş alıyor diyor yani ne yapalım şimdi saygı duyacağız niye kızıyorsunuz..."