Meral Akşener: Netanyahu ile ilgili sözlerimi çarpıttılar

Meral Akşener: Netanyahu ile ilgili sözlerimi çarpıttılar

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan İyi Parti Lideri Meral Akşener, "Netahyanu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize boyutu iğrençti" dedi.

Rize İkizdere'ye, taş ocağı bahane edilerek düzenlenen eylemlere destek vermek için giden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik 'Netanyahu' benzetmesi nedeniyle Rizelilerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlayan Akşener, şunları söyledi:

"TEVECCÜH ARTTIKÇA BİR YERLERDEN OY GELİYOR"

"İyi Parti aylık periyotlarda yükselen bir siyasi parti. Teveccüh artıyor. Teveccüh arttıkça bir yerlerden oy geliyor.

"NETANYAHU İLE İLGİLİ SÖZLERİMİ ÇARPITTILAR"

Benim ne söylediğim belli. Netanyahu ile ilgili söylediğimi çarpıttılar. Çarpıtmanın Rize'deki boyutu iğrençti. 25-30 kişi durduğu yerden bağırdı. Bunlar bize caydırıcılık unsuru olamaz.

"KÜFREDEN HERKESİ MAHKEMEYE VERECEĞİZ"

Ben Rize'de yaşayan her bir vatandaşa teşekkürlerimi sunuyorum. En ufak bir vatandaştan sorun yaşamadık. Küfreden herkesi mahkemeye vereceğiz."

Meral Akşener: Netanyahu ile ilgili sözlerimi çarpıttılar VİDEO

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