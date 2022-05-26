Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın, eski başkanın ekibine yönelik bel altı söylemleri nedeniyle istifasını isteyen Meral Akşener, özür dileme çağrısı da yaptı.

İyi Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, yaptığı bir konuşmada eski Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve iş ortakları hakkında iddialar öne sürdü.

Açıklamalarında eski başkanın birlikte çalıştığı kişilerin eşlerini boşadıklarını belirten Ömer Ay, bel altı ifadeler kullandı.

Brezilya dizisi göndermesi yapan Ömer Ay'ın söylemlerine yukarıdan müdahale geldi.

"Özür dileyip istifa et"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İl Başkanı Ömer Ay'ın açıklamalarından dolayı özür dilemesini ve istifa dilekçesini yazmasını istedi.

Meral Akşener, Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay'ın istifasını istedi



"Hanım koleksiyonu yapıyorlar"

Ay'ın görevden istifasının istenmesine neden olan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Belediye çalışanlarının, Hasan Ünver'in iş ortaklarının dördü de hanımlarını değiştirdiler. Dördü de eski hanımlarını boşadılar. Yeni hanımlar aldılar. Genelde sekreterlerini aldılar. Şimdi büyük bir ilçemizin belediye başkanı ile şoförü Yıldız isimli bir kızı paylaşamıyorlar. WhatsApp'tan yazışmalarını Twitter'da okumuşsunuzdur. Yıldız'ı belediye başkanı mı kahve içmeye götürecek, Halil mi götürecek tartışıyorlar. Artı il özel idare başkanımız dördüncü veya beşinci hanımını aldı. Adeta hanım koleksiyonu yapıyor. Brezilya dizisine çok uygun bir partiyle karşı karşıyayız."