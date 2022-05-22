Meral Akşener, partisinin İstanbul'daki törenine katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın, hak edilmiş birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım" dedi.

İyi Parti, İstanbul’daki 100 bininci üyesine, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde bugün törenle rozet taktı.

Törene katılan İyİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, burada yaptığı konuşmasında İstanbul'da birinci parti çıkacaklarını söyledi.

"Ben de başbakan olacağım inşallah"

"Bir yılın sonunda, bu çalışmamızın neticesinde; bu ülkenin, bu aziz milletin helal oyları ile inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın, hak edilmiş, pazarlık mazarlık yok, hak edilmiş, birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah." diyen Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul'da birinci parti olacağız biz"

"Cenabıhak, kul hakkına dikkat edenleri de mükafatlandırır. Kul hakkına el uzatanları, aç uyuyanlara hakaret edenleri, ‘tarlama gübre, tohum atamadım’ diyenleri teröristlikle suçlayanları, saraylardan burnunu dışarı uzatmayıp her bir yeri saraydaki şatafatla yaşıyor zannedenleri de önce bu millet sandıkta helal oylarıyla attaya gönderir. Böyle bir Türkiye'den bugün umut eden bir Türkiye'ye gelinmişse bunun sebebi sizsiniz, biziz. Allah hiçbirimizi mahcup etmesin. İstanbul'da birinci parti olacağız biz.

Aradan dört ay geçti, anket sahipleri ‘Parlamenter sisteme dönülsün mü’ sorusunu sormaya başladılar. Bunu tartıştıran biziz. Sonra anketlerde, adını koyduğumuz ‘iyileştirilmiş, güçlendirilmiş’ adını verdiğimiz sistem öne çıkmaya başladı. Sonuç olarak, altılı masanın sonucu yayınladığımız metin ortaya çıktı… Üç yılın sonunda altı partinin tamamının onayı ve önerisiyle imzalanmış ise Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçmek, Türkiye'de birinci parti olmak hepimiz için çocuk oyuncağıdır… Bu ucube sistemi göndereceğiz, o irade bizde var. Sandıkta geldiler, sandıkta gidecekler… Bir yılın sonunda, bu çalışmamızın neticesinde; bu ülkenin, bu aziz milletin helal oyları ile inşallah birinci parti çıkacağız ve ben de o iktidarın, hak edilmiş, pazarlık mazarlık yok, hak edilmiş, birinci çıkmış partisinin elbette hak edilmiş başbakanı olacağım inşallah.





"Biz kararlıyız şimdi onlar düşünsün"

Şimdi iktidar bir şeyler yayıyor. Mızıkçılık yapmak için her şeyi yapıyor. Vay efendim, seçimi kaybetti, muhterem yerinden kalkmayacakmış. Soru soruyor; 'Ne yapacaksınız?' Hele alalım da görürsünüz. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Kendileri yayıyorlar. Efendim seçim yapılmazmış. Seçim yapılacak efendiler. Bu ülkenin, bu milletin, bu memleketin insanlarına, milli iradeye el uzatanın başına neler geldiğini, daha yakın zamanda İstanbul'da ikinci seçimde İstanbullu belediye seçimlerinde gösterdi.

Biz haktan yana, hakikatten yana cesur olarak, milletimizin kullandığı oyları namusumuz bilerek, namusumuza emanet olarak kabul edip sandık başında da seçim süreci içerisinde o sandıktaki oylar açılıp ıslak imzalı tutanaklar alınıncaya kadar üzerimize düşeni yerine getireceğimize buradan sizin adınıza ben söz veriyorum. Biz kararlıyız, şimdi onlar düşünsün."

Konuşmaların ardından Akşener ve Kavuncu, İstanbul'daki 100 bininci üyeye ve diğer yeni üyelere rozetlerini taktı.



