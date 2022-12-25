Meral Akşener partisinin birinci parti, kendisinin de başbakan olacağını söyledi.

İyi Parti Ankara'da kadın etkinliği düzenliyor.

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Büyük Kadın Buluşması"na İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'de katıldı.

Akşener salona girmeden önce dışardaki partililere hitap etti.

Akşener'in konuşmasında birinci parti olama ve pazarlık ifadeleri dikkat çekti.

Meral Akşener: Birinci parti olarak başbakan olacağım VİDEO

"Birinci parti olarak başbakan olacağım"

Akşener şöyle konuştu:

"Onunla bununla pazarlık ederek değil, milletimizin iradesiyle, partimiz 1. parti olarak Başbakan Meral olacak. Siz istediğiniz için olacak. Ona buna yalvararak değil, onun bunun karşısında eğilerek değil millet iradesiyle, sizin iradenizle."

İyi Parti-CHP çekişmesi

Akşener'in bu sözleri son dönemde İy Parti ve CHP arasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sahip çıkma ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konularında yaşanan gerilimi akıllara getirdi.

Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Akşener'i partisinin iç işlerine karışmakla itham etmesi ve akabinde Akşener'in bu imaları 'ahmaklık' olarak nitelendirmesi gündeme gelmişti.