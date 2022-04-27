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    Meral Akşener, prompterı bozulunca konuşamadı

    Meral Akşener, prompterı bozulunca konuşamadı

    Grup toplantısındaki konuşmasında prompterı bozulan Meral Akşener, önündeki kağıtları toparlayarak konuşmasını sürdürmeye çalıştı.
    • 27.04.2022 - 12:29
    • Güncelleme : 27.04.2022 - 12:44
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    İyi Parti Lideri Meral Akşener'in bugün gerçekleştirdiği grup toplantısı konuşması sırasında aksaklık yaşandı.

    Gündeme yönelik değerlendirmeler yapan Akşener'in açıklamalarda bulunduğu esnada prompterı kesildi.

    Bir anda kesilen prompter nedeniyle konuşmasını toparlayamayan Akşener, durumun elektrik arızasından kaynaklanmış olabileceğini ifade etti.

    Gerginliği yüzüne yansıdı

    Önündeki kağıtları toplamaya çalışan Akşener'in gerginliği yüz ifadesine yansırken, "Elektronik bir arıza var herhalde. Var benim önümde, şimdi oradan bakacağım." dedi.

    Meral Akşener, prompterı bozulunca konuşamadı VİDEO

    Konuşmasına devam etti

    Akşener, daha sonra gözlüklerini çıkararak önündeki kağıtlarla cümlelerini toparladı.

    Meral Akşener, prompterı bozulunca konuşamadı #1

    Meral Akşener, prompterı bozulunca konuşamadı #2


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