İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil" dedi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Pursaklar ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Akşener, Yunus Emre Caddesi üzerindeki esnafla sohbet etti. Akşener ardından Etimesut ilçesine geçerek Etlim Mahallesi, Giresun Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

"Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil"

Akşener, burada yaptığı konuşmasında sosyal konut projesine değinerek, "Seçime doğru ne yaptı ağabeyler; sosyal konut projesi ortaya koydular. Mantık olarak doğru; ama anlatılmayan bir yeri var. Ne kadar ödeyeceğiniz belli değil. Şimdi ben Hayrettin Karaman'dan değil; ama bu işi iyi bilenlerden fetva almalarını tavsiye ediyorum. Dini olarak da yanlış. Siyasi olarak doğru olabilir; ama mali olarak da yanlış. Çünkü neyi aldığını, ne kadar ödeyeceğini bir vatandaş bilmek zorundadır. Onu söylemek zorundasınız. Bakın projeye söyleyecek sözümüz yok. Onlara düzeltmeleri için her türlü imkanı sunacağız. Düzeltmedikleri takdirde biz geleceğiz o projeyi yapacağız ve gerçekten fakirin eline ödeyebileceği şekilde de ev teslim edeceğiz" diye konuştu.

Meral Akşener sosyal konut projesinin ödemelerine değindi VİDEO

















