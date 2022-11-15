Meral Akşener: Stres yapmayın, kazanacak aday çıkaracağız

Adana'da iş çevreleri ile basına yansımayan bir toplantı yapan Meral Akşener, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağabey olarak gördüğünü fakat kazanacak aday çıkartacaklarını söyledi.

Siyasetin gündeminin merkezinde, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayı konusu var.

Bir yandan CHP kanadı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ısrar etse de masanın diğer paydaşları 'kazanacak aday' stratejisinde kararlı görünüyor.

Bu kapsamda 6'lı masa liderleri de sık sık üzeri kapalı da olsa Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda şüphelerini dile getirerek olumsuz görüşler açıklıyor.

TV100'de yayınlanan ‘Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı’ programının yorumcularından Barış Yarkadaş, konuya ilişkin yeni bir duyumunu açıkladı.

"Akşener Adana'da iş insanları ile gizli toplantı yaptı"

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Adana'daki temasları sırasında iş insanları ile gizli bir toplantı yaptığını söyleyen Yarkadaş, toplantıda bulunan bir dostundan içerik hakkında bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Yarkadaş, Akşener'in, toplantıdaki iş insanlarına 'kazanacak aday' konusunda güvence verdiğini söyledi.

Yarkadaş şöyle konuştu:

"Meral Akşener, Adana’da Bilge Yılmaz ve Ümit Özlale’nin de olduğu bir kapalı ekonomi toplantısı yaptı. Adana’nın önde gelen 50 yakın iş insanı katıldı.

Meral Akşener Adana'da iş insanlarına kazanacak aday sözü verdi VİDEO

"Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum"



Meral Hanım ‘Sizden rica ediyorum basınla bilgi paylaşmayın’ diyor. Bir iş insanı arkadaşımla bu toplantının içeriğini konuştum. Meral Hanım’a ‘Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?

CHP ile aranızda gerginlik var mı?’ sorusu yöneltiliyor. ‘Kemal Bey benim ağabeyimdir. Ben Kemal Bey’i ağabeyim olarak görüyorum.

"Kazanacak aday çıkartacağız"

Ben bu masayı bozdurtmayacağım. Biz kazanacak adayı halkın karşısına çıkartacağız, sakın stres yapmayın' diyor.”