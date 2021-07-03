İyi Parti Genel Başkanı Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimlerine Millet İttifakı'nın ortak adayla gitmesinin uygun olacağını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in moderatörlüğünde gazeteciler Muharrem Sarıkaya, Kürşad Oğuz, Nihal Bengisu Karaca'nın sorularını yanıtladı.

Akşener gündemi değerlendirirken cumhurbaşkanlığı seçimleri ve HDP ile ittifak konularına da değindi.

"SEÇİME TEK ADAYLA GİTMELİYİZ"

Millet ittifakının tek adayla seçime gitmesi gerektiğini söyleyen Akşener, "Bir senaryo Cumhur İttifakı'nın adayı belli sayın Erdoğan. Millet İttifakı'nın adayını oturup konuşmadık. Oturulacak, konuşulacak. Tek tek aday mı, ortak aday mı olacak bilmiyorum. Ben kişisel fikirlerimi paylaşıyorum. Tek adayla gitmenin uygun olabileceğini söylüyorum ama bu bir dayatma değil." dedi.

Meral Akşener, partisinin, terörle arasına mesafe koymadan HDP ile yan yana gelemeyeceğini belirtti.

Meral Akşener: Tek adaydan yanayım VİDEO

<br />

"HDP İLE YAN YANA GELEMEYİZ"

Akşener, "Biz HDP ile yan yana gelmeyiz. Onlar bizi beğenmeyebilir, bu başka bir şey. HDP'nin terörle arasına mesafe koyamamak gibi nakısası olur. Tartışırsınız. Ban Türküm. Benim olmadığım sıfat kalmadı. İktidardan yana olmadığınız zaman siz her şeysiniz." ifadelerini kullandı.