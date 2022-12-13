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    Meral Akşener, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği üyeleri ile bir araya geldi.
    • 13.12.2022 - 21:35
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    Meral Akşener, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.

    AA'nın haberine göre Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleri ile buluştu.

    TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

    Akşener Yüksek İstişare Konseyi resepsiyonuna katıldı.

    İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, bir otelde yapılan resepsiyonda, iş insanlarıyla bir araya geldi.

    Meral Akşener, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı #1

     


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