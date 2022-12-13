Meral Akşener, TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, toplumun farklı kesimleri ile bir araya geliyor.

AA'nın haberine göre Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) üyeleri ile buluştu.

TÜSİAD resepsiyonuna katıldı

Akşener Yüksek İstişare Konseyi resepsiyonuna katıldı.

İYİ Partiden yapılan açıklamaya göre, Akşener, bir otelde yapılan resepsiyonda, iş insanlarıyla bir araya geldi.