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    Meral Akşener ve Ali Babacan arasında aday çelişkisi

    Meral Akşener ve Ali Babacan arasında aday çelişkisi

    Aday sorusuyla karşılana Ali Babacan her cevabında 6'lı masada konunun gündeme gelmediğini söylerken Meral Akşener'in masaya 2 isim önerdiğini söylemesi muhalefetteki çelişkiyi ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 03.12.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 03.12.2022 - 10:00
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    2023 seçimleri için zaman daraldıkça adaylık konusu da önem kazanıyor.

    Muhalefetin aday belirleme süreci ise seçmeni sabırsızlandırıyor.

    Parlamenter sisteme dönüş parolasıyla bir masa etrafında toplanan 6 muhalefet partisinden seçmen aday beklerken toplantılar peş peşe gelse de aday ismi çıkmıyor.

    Ali Babacan: Aday konusu gündeme gelmedi

    Konuya ilişkin sorulara verilen cevaplar ise masadaki çelişkiyi ortaya koyuyor.

    6'lı masa kurulduktan sonra çıktığı her TV programında aday sorusu DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a soruldu.

    Babacan soru ile her muhatap oluşunda hep aynı cevabı verdi: Masada aday gündeme gelmedi.

    Babacan bu soru ile en son dün gece, tv100'de Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde yayınlanan Yüzler Klübü programında karşılaştı.

    Meral Akşener ve Ali Babacan arasında aday çelişkisi #1

    "Kati prensip olarak masada konuşmuyoruz"

    Babacan konu hakkındaki düşüncelerini,

    "Bugün itibarıyla liderlerin oturduğu masada herhangi bir isim konuşmadık. Biz hiçbir isimle ilgili olumlu ya da olumsuz bir değerlendirme yapmıyoruz. Çok kati prensip olarak bunu yapıyoruz.

    Biz 6'lı masada kendi içimizde oluşturduğumuz alternatifler netleştikten sonra, kısa liste oluşturduktan sonra 6'lı masaya götürüp orada konuşacağız. Masaya götürdüğümüz listenin bile kamuoyuna yansıması bize göre çok sağlıklı bir şey değil." şeklinde ifaade etti.

    Meral Akşener ve Ali Babacan arasında aday çelişkisi VİDEO

    Akşener: Masaya iki isim verdim

    Ali Babacan'ın bu kararlı duruşuna karşı dün gece aynı saatlerde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de Habertürk'te Serap Belet'in Kürşad Oğuz'un sunduğu "Olaylar ve Görüşler" programındaydı.

    Akşener'e de aynı soru soruldu.

    Masaya iki isim verdiğini söyleyen Akşener, “Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Bütün anketlerde isimleri konuluyor. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz." dedi.

    Akşener'in bu sözleri 6'lı masadaki uyumsuzluk ve çelişkiyi bir kez daha ortaya koydu.

    Meral Akşener ve Ali Babacan arasında aday çelişkisi #2


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