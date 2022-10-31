Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, BTP'yi konuştu

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Genel Başkan Akşener ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun BTP'nin Millet İttifakı'na katılımını istişare ettiklerini açıkladı.

2023 seçimine yaklaşık 7 aylık bir süreç kala adayını henüz belirleyemeyen muhalefet kanadında ittifak genişletme süreci yaşanıyor.

Büyük Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, katıldığı bir TV programında Millet İttifakı’na katılmak için çağrı yapmıştı.

Bu çağrıya olumlu yanıt veren İyi Parti'de Sözcü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşad Zorlu, BTP'yi aralarında görmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

Bu açıklamanın ardından Baş ile görüşen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu isteği 6'lı masada gündeme getireceğini söyledi.

Akşener ve Kılıçdaroğlu konuyu istişare etti

Konuya ilişkin son açıklama, Sözcü Zorlu'dan geldi.

Zorlu, Akşener'in, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile konuyu istişare ettiğini ve sürecin olumlu yürüdüğünü söyledi.

İyi Parti Sözcüsü, “Sayın Genel Başkanımız, Kemal Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu konuda hem bilgi verdi hem istişare ettiler. Şu ana kadar bi problem yok.

14 Kasım’da 6'lı masa toplantısında bu konu gündeme gelecek. Sayın Genel Başkanımız, diğer liderin burada yer alma arzusunun, bunu 6'lı masa ve milletimiz için ne anlama geldiği yönündeki kanaat ve düşüncelerini aktaracak.

Oradan çıkacak sonuçla birlikte, liderler hep birlikte karar verecek. Hiç kimsenin şüphesi olmasın, Genel Başkanımız büyük bir şeffaflık, hassasiyet ve özen içerisinde bu süreci yürütüyor.” diye konuştu.