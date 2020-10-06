Meral Akşener: Yargıya güven kalmadı

İyi Parti grup Toplantısı'nda konuşan Genel Başkan Meral Akşener, "Türkiye'de bir sistem sorunu var. Yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü katledildi. Yargıya güven kalmadı" dedi.

1 Ekim'de Meclis'in açılmasıyla yeniden çalışmalarına başlayan parti mensuplarının grup toplantıları da start aldı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Grup Toplantısı'nda partililere seslendi.

"YÜREĞİMİZ AZERBAYCAN'DA ATIYOR"

Sözlerine Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı verdiği mücadeleye destek vererek başlayan Akşener, "Bugün gözümüz, kulağımız can Azerbaycan'da. Allah şahittir, yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor. Azerbaycan elçiliğine müracaat ettik. Milletvekillerinden bir grubumuz, Azerbaycan'dan elçiliğinden talepte bulunduk." dedi.

Meral Akşener: Yüreğimiz Azerbaycan'da atıyor VİDEO

"YARGIYA GÜVEN KALMADI"

Akşener'in konuşmasından diğer satır başları şöyle:

"Türkiye'de bir sistem sorunu var. Yargı bağımsızlığı, medyanın özgürlüğü katledildi. Yargıya güven kalmadı.

Türkiye'nin tez zamanda yeni bir sisteme ihtiyacı vardır. Vatandaş işsizliğe çözüm bekliyor. Yönettiğiniz yer oyun bahçesi değil.

Türk Lirası, iflas eden Arjantin ve 9 yıldır savaşla uğraşan Suriye ile yarışıyor.

Türkiye Cumhuriyeti deneme tahtası değildir.

Ne söz verdiniz, nereye geldik? Paramız değerini yitiriyorsa, bilin ki fakirleşiyoruz.

Hayatı hiçe sayılan millet kaybediyor, 5 müteahhit kazanıyor. İktidarı bir kez daha uyarıyorum.





"YAPISAL REFORMLARI BAŞLATIN"

Sonuçlarını iyice düşünmeden hareket etmeyin.

Derhal ekonomiden sorumlu bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı atayın.

Bir ülkeyi ayakta tutan kurumlardır. Gelir kaybına uğrayanları nakit yardımlarıyla destekleyin.

Devletin bütçesini salgından etkilenenleri kapsayacak şekilde yeniden düzenleyin.

Yapısal reformları başlatın.

Varlık Fonu'nu hemen kapatın. Milletin menfaatine olan her türlü girişimi destekleriz.





"TÜRKİYE'Yİ SARMALDAN KURTARACAĞIZ"

Bu güzel ülke hepimizin...

Biz yasamanın, yürütmenin, yargının, denetlemenin ve medyanın bağımsız olmasını istiyoruz.

Biz aldığımız yetkiyle Türkiye'yi bu sarmaldan kurtaracağız.

İyi ki İyi Parti var dedirteceğiz. Milletimiz bizi çağırıyor."