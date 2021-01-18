Meral Akşener yeni bir ittifak arayışında iddiası

Meral Akşener'in, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile birlikte yeni bir ittifak kurabileceği kulislerde konuşuluyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında yapılan görüşmelerin ardından kurulan Cumhur İttifakı, 2023 yılında yapılması planlanan seçimlere hazırlanırken karşı ittifakta yeni planlar var.

İTTİFAKTA KAZAN KAYNIYOR

CHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin bir araya gelerek oluşturduğu Millet İttifakı'na HDP'nin gizli desteğinin artık iyice ortaya çıkması, rahatsızlığa neden oldu.

HDP'nin, İyi Parti'ye sürekli 'bizim sayemizde Meclis'e girdiniz' şeklinde yaptığı göndermeler, Meral Akşener cephesinde büyük tepki çekti.

İyi Parti ve Saadet Partisi'nin tabanında da terör örgütü PKK'nın siyasi kanadı HDP ile yapılan ittifaka karşı sesler iyice yükselmeye başladı.

Parti liderleri, teşkilatlardan gelen sesleri iyice hissetti.

MERAL AKŞENER'İN YENİ İTTİFAK PLANI

Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu partilerin bir seviyeye gelmesi üzerine Meral Akşener yeni bir ittifak oluşturulabileceği fikrini iyice düşünmeye başladı.

Siyaset kulislerinde konuşulan iddialara göre; İyi Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi yeni bir ittifak oluşturabilmek için zemin arıyor.

Bu ittifaka sonradan CHP'nin dahil edilebileceği ancak ittifakta söz geçerliliğinin İyi Parti'de olması isteniyor.

CHP İTTİFAKIN İKİNCİ PARTİSİ OLABİLİR

Meral Akşener'in kontrolü eline aldıktan sonra CHP'yi bu ittifaka davet edebileceği ancak HDP'nin ittifakın dışında bırakılacağı gündemde.

HDP'DEN İYİ PARTİ'YE: İTTİFAKA PKK'YA GÖNÜL VERENLER OY VERDİ

Hatırlanacağı üzere; HDP Grup Başkanvekili Fatma Kurtulan, "İyi Parti, size söylüyorum: Size rağmen, içinde bulunduğunuz ittifaka, HDP ve PKK'ya içinde gönül vermişlerin de olduğu insanlar oy verdi. Şu an koltuklarınızda HDP'nin oylarıyla oturuyorsunuz. Bu ittifakta, CHP'yle yaptığınız ittifakta HDP'nin oylarının etkisi vardır. Ne yapacaksınız şimdi? Ne diyeceksiniz şimdi buna?" demişti.

Meclis'te HDP-İyi Parti gerilimi VİDEO