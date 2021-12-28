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    Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu

    Uşak'a gelerek esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, maaşını sorduğu esnaftan "5 bin lira" yanıtını karşısında bir şey diyemedi.
    • İHA
    • 28.12.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 28.12.2021 - 18:40
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    Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Uşak’a gelerek burada çeşitli programlar düzenledi. Program kapsamında Akşener, sırasıyla Eşme, Uşak Merkez ve Banaz’da esnafları gezerek vatandaşlarla konuştu.

    VATANDAŞIN GELİRLERİNİ SORDU

    Akşener bu ziyaretlerde vatandaşların gelirlerini ve nasıl geçindiklerini sordu.

    Eşme ilçesinde ise bir markete girerek esnaf ve ailesinin gelirlerini merak ederek soran Meral Akşener, aldığı cevap sonrasında ilginç bir diyalog yaşandı.

    CEVAP KARŞISINDA BİR ŞEY DİYEMEDİ

    Esnafın babasının 5 bin TL maaş aldığını öğrenen Akşener, 5 bin TL ile bile zor geçinileceğini ama maaşın iyi olduğunu söyledi.

    Sorulara devam eden Akşener, evde internet ve tablet olduğunu duyduğundaki yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı.

    Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu VİDEO

    Meral Akşener ziyaret ettiği esnafın maaşını sordu #1

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