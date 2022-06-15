Meral Akşener'den Ali Babacan'a ziyaret

İyi Parti Lideri Meral Akşener, 6'lı masanın 3 Temmuz'da beşinci kez bir araya geleceği zirve öncesinde bugün, DEVA Partisi Lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti.

6 siyasi parti genel başkanı, 3 Temmuz'da İyi Parti Genel Merkezi'nde beşinci kez bir araya gelecek..

Zirve öncesi ev sahibi olacak olan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ziyaretlerine devam ediyor.

İlk Kılıçdaroğlu'na gitti

Ziyaretlerine iki gün önce Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile başlayan Akşener, bugün ilk olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti.

Davutoğlu ile Babacan'ı ziyaret etti

Kılıçdaroğlu’nun ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile görüşen Akşener, son olarak Ali Babacan’ı, DEVA Partisi Genel Merkezi'nde ziyaret etti.



