İyi Parti'ye 6'lı masadaki konumunu yeniden gözden geçirme çağrısı yapan Cumhurbaşkanı'na cevap veren Meral Akşener'in, 'kumar masası' benzetmesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi'nin dönüşünde gündemi değerlendirdi.

Erdoğan değerlendirmesinde, İstanbul'daki kanlı saldırı üzerinden seçimler için siyasi kazanç elde etmeye yönelik hareket eden muhalefeti eleştirmişti.

CHP'nin HDP ile ilişkisine alışık olduklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altılı masanın hepsini söylememe gerek yok, ama İyi Parti'nin bunlarla aynı çizgiye düşmesi tabii düşündürücü." ifadelerini kullanmıştı.

İyi Parti'yi 6'lı masadaki konumunu yeniden gözden geçirmeye davet eden Cumhurbaşkanı'na, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener yanıt verdi.

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına yanıt VİDEO

"Kumar masasında olmayız"

Akşener, Erdoğan'a cevabında 'kumar masası' benzetmesini kullandı.

İyi Parti Lideri, "Biz Sayın Erdoğan'ın millilik ve yerlilik üzerinden yaptığı tanıma ihtiyaç duyan bir parti değiliz. Biz 2017'de yapılan ve bugünkü bu ucube sistemi getiren o referandumda çok net çok açık tavır koyan insanların kurduğu bir partiyiz.

Çizgisinde hiç kırıklık olmayan, aynı kararlılıkla savunan bir partiyiz. Milletimizin geleceğinin heba edildiği bir kumar masasında hiç olmadık, bundan sonra da olmayız." diye konuştu.