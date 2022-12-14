Petrol
82.51
2.27%
Euro
19.8638
0.24%
Dolar
18.6323
-0.06%
Altın
1.085
0.00%
Borsa
5067
-3.61%
Bitcoin
342.586
2.17%
BTXN Coin
5.28
1.14%
Bitexen
10ºC
İstanbul
Çoğunlukla açık 10 C
    Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

    Meral Akşener'den Ekrem İmamoğlu paylaşımı

    Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak getirilmesi ardından İBB binasına giden Meral Akşener, İmamoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 14.12.2022 - 19:01
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki 'siyasi yasak' davasında karar açıklandı.

    2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alan İmamoğlu için TCK 53. maddesi de işletilerek siyasi yasak getirildi.

    Makheme kararının verilmesi beklenirken halkı Saraçhane'deki İBB binası önüne çağıran İmamoğlu'na destek İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den geldi.

    Akşener Ankara'dan yola çıkarak İstanbul'a geldi.

    "Kul kurar, kader gülermiş"

    Soluğu İBB binasında alan Akşener ve İmamoğlu tam bir araya geldikleri sırada mahkeme kararını açıkladı.

    Akşener'in, Ekrem İmamoğlu ile görüşmesi devam ederken Twitter hesabından bir paylaşım yapıldı.

    İBB Başkanı ve Akşener'in konuşurken çekilen fotoğrafları, "Kul kurar, kader gülermiş…" notuyla paylaşıldı.

    Meral Akşener den Ekrem İmamoğlu paylaşımı #1


    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!
    Advertorial

    Günlük 10 dakika ayırarak koin milyoneri oldu!

    Kasımda 23 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı
    3. Sayfa

    Kasımda 23 sağlık çalışanı şiddete maruz kaldı

    Zonguldak'ta kaldırımdan düşen adam hastanelik oldu
    3. Sayfa

    Zonguldak'ta kaldırımdan düşen adam hastanelik oldu

    Görüş Bildir