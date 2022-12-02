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    Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık

    Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaliyle ilgili, "Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.12.2022 - 23:14
    • Güncelleme : 02.12.2022 - 23:20
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    Habertürk'te Serap Belet'in sunduğu "Olaylar ve Görüşler"e konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı konusunda görüşlerinin açık olduğunu belirtti.

    İmamoğlu ve Yavaş'a "yeşil ışık"

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması ihtimaliyle ilgili şunları söyledi:

    “Mansur Bey’e de Ekrem Bey’e de tüm seçmenlerin sevgisi, saygısı var. Bütün anketlerde isimleri konuluyor. Masadaki arkadaşlara da söyledim. Eğer bu iki arkadaşımızdan biri gösterilirse ‘evet’ diyeceğiz."

    "Kılıçdaroğlu'nun adı geçmedi" iması

    Gazeteci Kürşat Oğuz'un, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olması ihtimali sorusuna ise Akşener, "Onlar konuşulurken verdiğimiz cevaptan bahsediyorum" sözleriyle karşılık verdi.

    Meral Akşener’den İmamoğlu ile Yavaş’a yeşil ışık - VİDEO


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