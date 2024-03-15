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Genel seçimler sonrasında yaşanan büyük yenilgi, Millet İttifakı'nın dağılmasına neden oldu.

İttifakın dağılması, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında bir zamanlar sıkça vurgulanan "abla-kardeş" ilişkilerinin de bozulmasına yol açtı.

Meral Akşener, kamuoyu önünde İmamoğlu'na yönelik eleştirilerini artırarak, politik bir mesafe koyduğunu açıkça gösterdi.

"Söz verdikçe de sonra bazen ayva çıkıyor"

Son olarak Esenyurt Teşkilatının iftar programında konuşan Akşener'in hedefinde yine İmamoğlu vardı.

İyi Parti'nin Esenyurt adayı için vatandaşlardan oy isteyen Akşener, adayların verecekleri sözleri tutacaklarına değindiği sırada, İmamoğlu'na gönderme yaparak şunları söyledi:

"Söz verdikçe de sonra bazen ayva çıkıyor. Kırarım bacaklarınızı eğer yamuğunuz olursa ona göre. Şimdi peşinen onu söyleyeyim. Zaten yaparsanız koparırım o kulaklarınızı. Çünkü kefalet koyuyorsun yamuk çıkıyor kardeşim. Onun için bundan sonra hür ve müstakil. Başkasının önerdiği hiç kimsenin arkasında durmayacağız."