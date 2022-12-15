Saraçhane'deki mitingde Ekrem İmamoğlu yanındayken konuşmasını yapan Meral Akşener, İmamoğlu'na "Türkiye’nin de senin yanında olduğunu görüyoruz" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen siyasi yasak kararından sonra dün İBB binası önünde başlayan miting bugün de aynı adreste deva etti.

Bugünkü toplantıya 6'lı amsa liderleri de katıldı.

Liderler tek tek kürsüye çıkarak halka hitap etti.

Son sırada Meral Akşener vardı.

Akşener kürsüye çıkınca İmamoğlu'nun da yanında kalmasını isteyerek, "Bir yere kaybolma senin için buradayız." dedi.

Meral Akşener'den İmamoğlu'na: Türkiye senin yanında VİDEO

"Sadece İstanbul değil Türkiye yanında"

İBB Başkanı ile birlikte kürsüde halka hitap eden Akşener şöyle konuştu:

"16 milyon İstanbullunun iradesi burada, millet burada, milletin seesi burada demokrasi burada milletin iradesi burada ve Ekrem kardeşlimin yanında. Gençler diyor ki yaşasın hürriyet kahrolsun istibdat.

Sandıkta verilecek cezanın ortaya koyduğu irade 16 milyon İstanbullunun dışında 85 milyon Türkiye’nin de senin yanında olduğunu burada Saraçhane’de görüyoruz. Hiçbir haksızlık sonsuza kadar sürmez. Geldikleri gibi giderler. Allah'a emanet olun. Demokrasi bizimdir, sandık bizimdir, bu irade bizimdir. "

Sosyal medyadan o anları paylaştı

Programın ardından İmamoğlu Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.

İmamoğlu, "Millet, iradesine sahip çıktı. Bugün Saraçhane'de bu iradeye sahip çıkan kıymetli liderlerimize, vekillerimize, belediye başkanlarımıza ve bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan İstanbullulara teşekkürler. Hiçbir yargı oyunu, hiçbir engelleme çabası bizi yolumuzdan döndüremez." dedi.

Meral Akşener ise İmamoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak sahnede beraber çekilen fotoğraflarını "İstibdatın karşısında 85 milyon senin yanında" notuyla cevap verdi.