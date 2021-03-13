İyi Parti Lideri Meral Akşener, HDP'li Pervin Buldan'ın eşinin öldürülmesinde kendisinin azmettirici olduğunu iddia ettiğini ancak o dönemde İçişleri Bakanı olmadığını söyledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

PARTİDE TEPKİ YARATTI

Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımının, İyi Parti'de büyük tepki topladığını söyledi.

PERVİN BULDAN BENİ 'KATİL' OLARAK NİTELENDİRDİ

Nedeninin ise, Pervin Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini "katil" olarak nitelendirdiği olduğunu söyledi.

Meral Akşener'den kendisine azmettirici diyen Pervin Buldan'a yanıt

"BEN O DÖNEMDE İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİLDİM"

İşte Akşener'in konuşmaları:

"Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş. 1994. Ben 1996 10 Kasım'ında İçişleri Bakanı oldum. O günkü İçişleri, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürünün kim olduğunu bilmesi gerekir. Genç bir kadınsınız, hamilesiniz, eşiniz öldürülmüş. O günün İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarı'nı, Başbakanını bilirsiniz. Çünkü onlardan eşinizin faillerini bulması için onlara gidersiniz.

Meral Akşener'den İmamoğlu'nun tweet'i hakkında açıklama

"ARKADAŞLARIMIZIN CİDDİ RAHATSIZLIKLARI OLDU"