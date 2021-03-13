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- Meral Akşener'den kendisine azmettirici diyen Pervin Buldan'a yanıt
Meral Akşener'den kendisine azmettirici diyen Pervin Buldan'a yanıt
- Haber Merkezi
- 13.03.2021 - 00:00
- Güncelleme : 13.03.2021 - 00:25
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Habertürk TV'de Veyis Ateş'in moderatörlüğünde gazeteci Muharrem Sarıkaya ve Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.
PARTİDE TEPKİ YARATTI
Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun HDP'li Pervin Buldan ile kendisini kutladığı 8 Mart paylaşımının, İyi Parti'de büyük tepki topladığını söyledi.
PERVİN BULDAN BENİ 'KATİL' OLARAK NİTELENDİRDİ
Nedeninin ise, Pervin Buldan'ın eşinin ölümü nedeniyle kendisini "katil" olarak nitelendirdiği olduğunu söyledi.
Meral Akşener'den kendisine azmettirici diyen Pervin Buldan'a yanıt
"BEN O DÖNEMDE İÇİŞLERİ BAKANI DEĞİLDİM"
İşte Akşener'in konuşmaları:
"Sayın Buldan Fox TV'de benimle ilgili faili meçhulcü olduğumu; yani katil demedi de tarif etti. Eşinin öldürülmesinde azmettirici olduğumu söyledi. Genç bir kadın, hamile, eşi öldürülmüş. 1994. Ben 1996 10 Kasım'ında İçişleri Bakanı oldum. O günkü İçişleri, Adalet Bakanı, Emniyet Genel Müdürünün kim olduğunu bilmesi gerekir. Genç bir kadınsınız, hamilesiniz, eşiniz öldürülmüş. O günün İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanını, MİT Müsteşarı'nı, Başbakanını bilirsiniz. Çünkü onlardan eşinizin faillerini bulması için onlara gidersiniz.
Meral Akşener'den İmamoğlu'nun tweet'i hakkında açıklama
"ARKADAŞLARIMIZIN CİDDİ RAHATSIZLIKLARI OLDU"
Arkadaşlarımız sayın İmamoğlu'nun genel başkanlarına 'faili meçhulcü, eşinin öldürülmesine azmettirilmiş' olarak söylenen sözlerden ciddi rahatsızlıkları oldu. Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim siyasetçi 'sizi üzdüler' dedi. Ben de 'alışkınım' dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine diskur çekerek söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz. İYİ Parti ne CHP'yi ne Saadet Partisi'ni incitecek, aslında Cumhur İtitfakı'nın paydaşlarını incitecek sözü davranışı bulamazsınız."
"BEN ŞERBETLİYİM"
Arkadaşlarımız sayın İmamoğlu'nun genel başkanlarına 'faili meçhulcü, eşinin öldürülmesine azmettirilmiş' olarak söylenen sözlerden ciddi rahatsızlıkları oldu.
Ben şerbetliyim. Çok değer verdiğim siyasetçi 'sizi üzdüler' dedi. Ben de 'alışkınım' dedim. Siyasette özen göstermek gerekir, empati yapmak gerekir. Pervin Buldan hanımla ağaç dikmesine yönelik bizim partiden incitici cümle çıktı mı? Hayır. Çünkü sayın İmamoğlu kimi davet edip etmeyeceğini, bizim kendisine diskur çekerek söylememiz mümkün değil. Biz siyasette saygıya inanıyoruz. İYİ Parti ne CHP'yi ne Saadet Partisi'ni incitecek, aslında Cumhur İtitfakı'nın paydaşlarını incitecek sözü davranışı bulamazsınız."