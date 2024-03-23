Meral Akşener'den Mansur Yavaş'a: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz Mansur Yavaş'ın, "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" sözlerine yanıt veren Meral Akşener, "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız" ifadelerini kullandı.

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ensonhaber.com

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ve İYİ Parti arasındaki gerilim had safhaya ulaştı.

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde, "İYİ Parti'nin birçok yöneticisi istifa edip benimle çalışıyor" demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bu sözlere ilişkin çok sert konuştu.

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz"

"Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz" diyen Akşener, "Fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız" sözleriyle Yavaş'a yüklendi.

Afyonkarahisar'da düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulunan Akşener, şunları söyledi:

Mansur Yavaş, 'Başkanları, ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri İYİ Parti'den istifa ettiler, benimle çalışıyorlar' dedi. Diğerleri anlamaz ama benim bu söyleyeceğimi Mansur Yavaş ve etrafındakiler anlayacaktır. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı asla unutmaz. Allah şahittir, vallahi billahi ben de unutmayacağım. İyilik yap, kötülük bul. Böyle bir sistemden hayır çıkmaz. Bunlar bizim için yeni tecrübeler. İnsanlara güvenip onlar için fedakarlık yapıp karşılık olarak ahlaksızlık görüyorsak eğer oraya bir mim koyacaksınız.

"Korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi"

Bir süre önce de Yavaş'ın İYİ Parti'ye operasyon çektiğini ifade eden Akşener, "Mansur Yavaş korkaklığını bizim partimize operasyon çekerek cesaret örneği haline çevirdi. Bunu ayıpladığımı ifade etmek isterim. Kendisine bu söylendi. Şahitli, ispatlı söylendi. Dolayısıyla cesaret edemedi. Vatandaşın, milletin talebini kabul etmekten korktu. O cesareti gösteremedi, o mücadeleyi veremedi. Sonuç itibarıyla o günler geçti, bugün itiraf etti" şeklinde konuşmuştu.