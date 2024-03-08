Meral Akşener'den seçmene: Birbirimizi yedik, sizi unuttuk İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Sincan ilçesinde pazarcı esnafını ziyaret etti. Bir vatandaşla diyaloğunda Akşener'in "Biz 'şuculuk buculuk' üzerinden şu vaziyette yedik birbirimizi, sizi düşünen olmadı" sözleri dikkat çekti.

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DHA

Partisinin Sincan Belediye Başkan Adayı Fatih Koca ile Mevlana Mahallesi pazarında esnaf ziyaretinde bulunan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, tek tek tezgahları gezip, esnafla sohbet ederek halkla fotoğraf çektirdi.

"Patron sizsiniz"

Partisinin adayı Koca'ya destek isteyen Akşener, şunları söyledi:

Sesinizin duyulabilmesi için bize güç katın. Ben 3 sene boyunca esnaf gezdim. Sesinizi duyurmaya çalıştım. O esnaf dükkanlarında emekliyi gördüm, genç kadınlarımızı gördüm, atanamayan öğretmenlerimizi gördüm. Her birini kamuoyuyla paylaştık. İktidara dedik ki bu problemleri çözün. Bir kısmını çözebildiler bir kısmını çözemediler. Siyaset rekabet işi; siz de patronsunuz. Patronluğunuz bu seçimde ortaya çıkacak. Benim 'şucu bucu' olmam üzerinden değil, iyi hizmet edip etmeyeceğim, bu çocuğun iyi hizmet edip etmeyeceği üzerinden oy verin. Bizi güçlendirin. Ondan sonra gör bak neler oluyor.

"Birbirimizi yedik, sizi düşünen olmadı"

Akşener, seçim zamanı ve seçim öncesinde seçmenin velinimet olduğunu belirterek,

Patron seçmendir yani sizin müşterileriniz gibi. Dolayısıyla geldik karşınıza bir şey anlatmaya çalışıp, ikna edebilirsek oylarınızı istiyoruz. İkna edemiyorsak tabii oy vermeyeceksiniz ona da başüstüne diyeceğiz. Rekabet seçmene yarar, hizmetin iyisine yarar ama biz 'şuculuk buculuk' üzerinden şu vaziyette yedik birbirimizi, sizi düşünen olmadı.

ifadelerini kullandı.

YRP adayı, Akşener'e çiçek takdim etti

Akşener, ziyaret esnasında Yeniden Refah Partisi'nin Sincan Belediye Başkan Adayı Melih Güner ile karşılaştı. Akşener'e 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için çiçek takdim eden Güner, İyi Parti'nin adayına da başarılar diledi.

"AK Parti kral" diyen çocuğa: "İyi Parti de kraliçe"

Akşener, daha sonra pazarın içindeki büfede basın mensuplarına ve halka lokma dağıttı. O sırada yanına gelen küçük bir çocuğun "AK Parti kral" sözünü gülerek yanıtlayan Akşener, "O zaman İyi Parti de kraliçe" dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)