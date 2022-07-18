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    Meral Akşener'e doğum günü sürprizi

    İyi Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları Meral Akşener'e doğum gününde "Başbakan" yazılı pasta yaptırdı.
    • 18.07.2022 - 19:01
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    Meral Akşener'e doğum günü sürprizi

    Millet İttifakı'nda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu hala bilinmezken,  İyi Parti lideri Meral Akşener hemen hemen her fırsatta 'Başbakan' olmak istediğini dile getiriyor.

    Doğum gününde partisinin gençlik kolları ile genel merkez çalışanlarının yaptığı sürprizde de verilen mesaj dikkat çekti.

    "Başbakan Meral Akşener" yazılı pasta

    Akşener için hazırlatılan pastanın üzerine "Başbakan Meral Akşener #azkaldı" notu yazıldı.

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #1

    "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi

    Öte yandan ellerinde güllerle gelen partililer,  Akşener'e  "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi.

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #2

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #3

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #4

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #5

    Meral Akşener e doğum günü sürprizi #6


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