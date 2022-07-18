Meral Akşener'e doğum günü sürprizi

İyi Parti Gençlik Kolları ile genel merkez çalışanları Meral Akşener'e doğum gününde "Başbakan" yazılı pasta yaptırdı.

Millet İttifakı'nda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayının kim olduğu hala bilinmezken, İyi Parti lideri Meral Akşener hemen hemen her fırsatta 'Başbakan' olmak istediğini dile getiriyor.

Doğum gününde partisinin gençlik kolları ile genel merkez çalışanlarının yaptığı sürprizde de verilen mesaj dikkat çekti.

"Başbakan Meral Akşener" yazılı pasta

Akşener için hazırlatılan pastanın üzerine "Başbakan Meral Akşener #azkaldı" notu yazıldı.

"Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi

Öte yandan ellerinde güllerle gelen partililer, Akşener'e "Gençliğin umudu Meral Akşener" yazılı tablo hediye edildi.