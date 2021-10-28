Meral Akşener esnaf ziyaretleri için gittiği Siirt'te bir esnafın 'Kürdistan ve Kürtçe inkar ediliyor' sözlerine, 'Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil' şeklinde cevap verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt içi gezilerine devam ediyor.

Akşene bu kapsamda Siirt'te geldi.

İl merkezindeki esnaf ziyaretlerinin ardından Kurtalan ilçesine geçen Akşener, beraberindeki partililerle burada da esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

Akşener girdiği dükkanlardan birinde ise beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

"KÜRDİSTAN İNKAR EDİLİYOR"

Cemil Taşkesen adlı esnaf, Kürtçe'nin inkar edildiğini söyediği Akşener'e, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." şeklinde tepki gösterdi.

Meral Akşener'e Siirt'te 'Kürdistan' sorusu VİDEO

"SENİ İNKAR EDEN YOK"

İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olmasının etnik aidiyet olduğunu söyleyen Akşener, "Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil." dedi.

FAİLİ MEÇHUL SORUSUNA PARTİLİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Akşener'in 'Kürdistan' tartışmasını yaşadığı dükkandan ayrılmasının ardından ise başka bir vatandaş kendisine soru sormak istedi.

Şahıs, "Siz İçişleri Bakanı'yken Doğu ve Güneydoğu'da kaç faili meçhul cinayet yaşandı?" dedi.

Akşener vatandaşın sorusuna, "Benim bakanlığım döneminde hiç. Siz beni eleştirebilirsiniz, beni sevmeyebilirsiniz, benden nefret de edebilirsiniz. Ama yalan söylenmesini, iftira atılmasını kabul etmem mümkün değil. Ben 8 ay İçişleri Bakanlığı yaptım. Sayın Soylu'ya göre ben stajyer İçişleri Bakanıyım. Onun için ben ne olduğumu anlayabilmiş değilim. Sayın Soylu'ya göre stajyer bakan olduğuma göre o söylediklerinizi yapmış olmam mümkün değil." yanıtını verdi.

Akşener'in aracına binmesinin ardından bazı partililer soruyu soran vatandaşa tepki gösterdi. Polis olayların büyümesini engelleyerek vatandaşı bölgeden uzaklaştırdı.

Siirt'teki temaslarını tamamlayan Akşener, Batman'a geçti.



